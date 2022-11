"Mahnendes Beispiel Graz": Als die Stadt Salzburg einst pleite war

Die Stadt Graz ist derzeit in argen finanziellen Nöten. Es ist lange her, da war auch die Stadt Salzburg einmal zahlungsunfähig - und ist nun reicher denn je. Was damals unternommen wurde, und was bis heute nachwirkt - ein Blick zurück.

Die steirische Landeshauptstadt hat ein veritables Finanzproblem. Der Stadtrechnungshof hat in dieser Woche vor einer Zahlungsunfähigkeit 2023 gewarnt. Wie geht denn so etwas? Denn das gegenteilige Bild bietet sich derzeit in der Stadt Salzburg. Bürgermeister und Finanzreferent Harald Preuner (ÖVP) gab unumwunden zu, dass er gar nicht mehr wisse, wo er das viele Geld verstecken solle. Zwar wurde in Salzburg auch jahrelang vor einer Neuverschuldung gewarnt. Doch am Ende des Jahres stand stets ein satter Überschuss. Dabei zeigt ...