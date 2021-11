Maishofen: Gemeinde baut nach Sparkurs alles neu

In Maishofen scheint der Reichtum ausgebrochen zu sein: Ein Gemeindezentrum, wo auchder Maler Anton Faistauer gewürdigt wird, ein neuer Sportplatz und ein Kindergarten sind geplant.

Das Haus der Feuerwehr und der Vereine mit modernsten Probenräumen und ein neuer Recyclinghof stehen bereits seit 2017. Seit Anfang des Monats ist die nagelneue schulische Tagesbetreuung in der Neuen Mittelschule in Betrieb. Hier wurden ehemalige Lehrerwohnungen, die alte Schulwartwohnung und Lagerräume umgebaut. In der barrierefreien Einrichtung mit Küche und Mittagstisch kann die Gemeinde bis zu 60 Kinder betreuen. Derzeit nutzen 25 bis 30 das Angebot.

Als Nächstes komme ein Haus für Kleinkinder, sagt Bürgermeister Franz Eder (ÖVP). ...