Mariapfarr: Hans Josef Kren tritt für die SPÖ als Bürgermeisterkandidat an

Die SPÖ in Mariapfarr im Lungau hat Hans Josef Kren einstimmig zu ihrem Spitzen- und Bürgermeisterkandidaten für die Gemeindevertretungswahl im März 2024 gekürt.

Hans Josef Kren tritt für die SPÖ als Bürgermeisterkandidat an.

Der 45-jährige Vizebürgermeister und Küchenleiter im örtlichen Marienheim möchte auf jeden Fall die absolute ÖVP-Mehrheit brechen und verfolgt das Ziel, den Bürgermeistersessel für die SPÖ zurückzuerobern. Von 2004 bis 2019 hatte die Lungauer Gemeinde mit Franz Doppler einen roten Ortschef.

Kren: "Es ist für mich eine Ehre, als Spitzenkandidat der SPÖ Mariapfarr in diese Auseinandersetzung zu gehen. Inhaltlich geht es mir darum, in Mariapfarr auch in Zukunft eine gute Infrastruktur sicherzustellen. Außerdem wollen wir im Sinne der jungen Generation dafür sorgen, dass die Grundstücke leistbar bleiben."

Mit Blick auf die örtliche Infrastruktur geht es Kren um die Aufrechterhaltung bestmöglicher Standards im Kindergarten einschließlich der Nachmittagsbetreuung, die Sanierung der Volksschule, die Instandhaltung und Neubeschaffung von Arbeitsgeräten und Maschinen für den Bauhof, die Sanierung von Brücken und Straßen, die Oberflächenentwässerung, die Aufrechterhaltung des aktuellen Standards im Seniorenwohnheim sowie die Vereinsförderung im Sinne eines lebendigen Mariapfarrs.

Hans Josef Kren ist Küchenleiter im Marienheim. Er ist verheiratet und Vater von zwei Kindern.