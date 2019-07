Marko Feingold über sein Geheimnis des hohen Alters, die Grenzen der Zuwanderung, was ihm an der heutigen Politik missfällt und was er sich noch wünschen würde.

Er ist der älteste Holocaustüberlebende, hat vier Konzentrationslager überlebt und wird nicht müde, die Geschichte zu erzählen. Denn Geschichte könne sich wiederholen. Marko Feingold ist Ende Mai 106 Jahre alt geworden. Sein Amt als Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde hat im ...