Marlene Svazek als Salzburgs FP-Parteichefin bestätigt: "Nummer 1 im Land als Ziel"

Salzburgs Freiheitliche haben am Samstag in Seekirchen Marlene Svazek als Parteichefin mit 97,8 Prozent der Stimmen wiedergewählt. Die FPÖ will die ÖVP als stärkste Partei im Land Salzburg ablösen.

SN/www.neumayr.cc Marlene Svazek führt seit 2016 die Geschicke der Salzburger FPÖ. Nun rücken neue Stellvertreter in der Partei auf. In Seekirchen spendete am Samstag nicht nur Bundesparteichef Herbert Kickl freundlichen Applaus.