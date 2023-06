Marlene Svazek: "Man kann den Wolf erziehen"

Die neue LH-Stellvertreterin Marlene Svazek (FPÖ) sieht sich mit Wolfsrissen konfrontiert. Sie will sie legal bejagen lassen und dafür das Gesetz ändern.

Eines ihrer ersten großen Themen in der neuen Landesregierung: Marlene Svazek kündigt rasche Maßnahmen gegen große Beutegreifer an.

Nach den jüngsten Wolfsrissen in Saalfelden, Maria Alm, in Mühlbach am Hochkönig und Rußbach sind die betroffenen Landwirte aufgebracht und fordern rasche Maßnahmen.

In der neuen Landesregierung ressortzuständig ist Landeshauptmannstellvertreterin Marlene Svazek (FPÖ). Dienstagabend (nach Redaktionsschluss) traf sie sich mit Betroffenen in Maria Alm. Svazek kündigt in einem ersten Schritt Verordnungen für den Abschuss einzelner Problemtiere an. "Wir sind in der Begutachtungsphase." Binnen einer Woche müsste es "Feuer frei" heißen. Vorerst müsse sie mit dem vorhandenen Instrumentarium auskommen, sagt Svazek.

Bislang muss ein Raubtier 25 Nutztiere reißen

In einem zweiten Schritt will sie den Managementplan überarbeiten. Bislang muss ein Raubtier 25 Nutztiere reißen, bis etwas passiert. Svazek dauert das zu lang. Es brauche eine Änderung des Gesetzes, um von Einzelfällen zu Generallösungen zu kommen. Nachsatz: Das wird sich vor dem Sommer nicht mehr ausgehen. Die Tiere sollen durch legales Bejagen in Bereiche gedrängt werden, wo keine Almwirtschaft stattfindet. "Wölfe haben eine Sozialstruktur. Sie spüren den Jagddruck und bleiben dort, wo sie in Ruhe gelassen werden. Man kann den Wolf erziehen."

Obonya signalisierte Bereitschaft zu reden

Beim Treffen mit der Salzburger Woche bezieht die FPÖ-Chefin gerade ihr Büro. Schauspieler Cornelius Obonya sei noch nicht da gewesen, die beiden Büros aber im Begriff, einen Termin abzustimmen. Ihn hatte Svazek nach seinem Protest gegen Schwarz-Blau zum Gespräch geladen: "Ich habe festgestellt, dass Vorbehalte im persönlichen Gespräch oft schnell ausgeräumt werden können."

Kein Maulkorb für FPÖ-Funktionäre

Ansonsten beteuert sie, in ihrer neuen Rolle sachlich und konstruktiv arbeiten zu wollen. "Keiner unserer Funktionäre an der Basis erhält freilich einen Maulkorb, aber ich gehe selbstverständlich davon aus, dass das Bekenntnis der Regierungsparteien zur wertschätzenden Zusammenarbeit seine Wirkung entfalten wird", sagt die 31-Jährige aus Großgmain.

Neue Aufgaben für die Landesumweltanwaltschaft

Neue Aufgaben überlegt Svazek für die Landesumweltanwaltschaft. Diese soll fortan Verfahren für "Mini-Projekte" wie Forstwege oder Kinderspielplätze nicht mehr ewig hinauszögern können. Als Beispiel führt sie den Ausbau des Eingangsbereichs beim Freilichtmuseum an. Mehrkosten von 2,5 Mio. Euro entstanden, weil das Projekt wegen des Grubenlaufkäfers um zehn Meter verlegt werden musste.

Skeptisch bei der Windkraft, aber: "Ich lasse mich überzeugen"

In puncto Windräder bleibt Svazek skeptisch. Sie lasse sich von guten Argumenten gerne überzeugen, glaube jedoch, dass Wasser und Photovoltaik die besseren Alternativen seien. Einen Konsens gibt es für das Windsfeld-Projekt bei Flachau.

In der Kinderbetreuung will sie die familieninterne Betreuung honorieren. Gleichzeitig brauche es im Kindergarten (ab 3 Jahren) dann ergänzend zu den akademischen Kräften mehr Hilfskräfte - das könnten Mütter mit einer Zusatzausbildung sein.

3 Sager von Marlene Svazek, FPÖ

"Man kann den Wolf erziehen. Wenn er Jagddruck verspürt, zieht er sich dahin zurück, wo das nicht der Fall ist."

über die Rückkehr des Wolfs

"Keiner unserer Funktionäre bekommt einen Maulkorb verpasst."

über die Gefahr künftiger verbaler Entgleisungen

"Ja, wir wollen die familieninterne Betreuung von Kleinkindern mehr wertschätzen. In den Kindergärten (ab 3) wird es mehr Hilfskräfte brauchen."

über die Kinderbetreuung

Naturschutz, Jagd, Fischerei, Familie, Integration: Die FPÖ-Chefin ist als LH-Stellvertreterin zuständig für Natur- und Umweltschutz (ohne Nationalpark und Antheringer Au), Jagd & Fischerei, Gewerbe, Elementarbildung, Jugend, Familie, Integration & Generationen.