Marlene Svazek stellt sich zum dritten Mal der Wahl als FPÖ-Parteichefin in Salzburg

Die Freiheitlichen treffen am Samstag zum Landesparteitag in Seekirchen zusammen. Mit dabei ist auch Bundesparteiobmann Herbert Kickl.

Die Salzburger Freiheitlichen treffen am Samstag ab 11 Uhr in der World of Windhager in Seekirchen zum 32. ordentlichen Landesparteitag zusammen. Turnusmäßig wählen die Delegierten alle drei Jahre die Spitzenfunktionen der Landespartei. Seit 2016 führt Marlene Svazek aus Großgmain die FPÖ in Salzburg.

Die 30-Jährige stellt sich nun zum dritten Mal der Wahl als Parteichefin. 2016 erreichte Svazek 95,63 Prozent der Delegiertenstimmen. Beim Parteitag 2019 waren es 93,46 Prozent gewesen. Ein ähnliches Ergebnis ist auch für Samstag zu ...