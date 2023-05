Martin Köllersberger als Bürgermeisterkandidat von Henndorf nominiert

Die Nachfolge von Langzeitbürgermeister Rupert Eder in Henndorf scheint geklärt: Die ÖVP hat nun den Feuerwehrkommandanten Martin Köllersberger zum Kandidaten für die Gemeinderatswahl 2024 nominiert.

Martin Köllersberger könnte der neue Bürgermeister von Henndorf am Wallersee werden.

Die Nachfolge von Langzeitbürgermeister Rupert Eder könnte nun entschieden sein. Nachdem sich bereits am 3. Mai die Henndorfer Volkspartei bei ihrem Ortsparteitag neu aufgestellt und Martin Köllersberger zum neuen Ortsparteiobmann gewählt hat, war es nur eine Frage der Zeit, bis auch die Nominierung desselben als Bürgermeisterkandidaten bekannt gegeben wird.

Der 50-jährige Landwirt Martin Köllersberger hat in der Zwischenzeit Gespräche mit allen Teilorganisationen geführt, ob sie seine Kandidatur bei der Wahl im Frühjahr 2024 unterstützen: "Ich habe bewusst einen Schritt nach dem anderen gesetzt, weil ich überzeugt bin, dass wir nur gemeinsam stark sind und mein Stil der der Einbindung ist. Die Unterstützung innerhalb der Partei - aber auch darüber hinaus ist für mich unglaublich motivierend und war für mich ausschlaggebend, dass ich mich im gestrigen Präsidium der Wahl als Bürgermeister-Kandidat gestellt habe", lässt Köllersberger in einer Aussendung am Dienstag wissen. Er werde diese Herausforderung mit "Demut und Respekt" angehen. Es gehe ihm um die gemeinsame Gestaltung der Zukunft von Henndorf.

Martin Köllersberger ist 50 Jahre alt, verheiratet und Vater dreier Söhne. Er ist Landwirt, Angestellter und Feuerwehrkommandant der Freiwilligen Feuerwehr von Henndorf am Wallersee. Er könnte mit hoher Wahrscheinlichkeit Rupert Eder nachfolgen, der das Amt seit 1994 innehat. Bei den Gemeinderatswahlen im Jahr 2019 kam die ÖVP in Henndorf auf 52,9 Prozent und hält in der Gemeindevertretung zwölf der insgesamt 21 Mandate.