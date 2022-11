Martinsumzug zur Rettung der privaten Salzburger Volksschule in der Schwarzstraße

Der Fortbestand der katholischen Schule ist nur bis 2025 gesichert. Eltern und Schüler kämpfen für den Erhalt und machen nun öffentlichkeitswirksam auf die Schule und ihr Angebot aufmerksam.

Begleitet von Martinsliedern wurden die selbst gebastelten Laternen am Freitag kurz nach 17 Uhr entzündet, dann marschierten die Kinder und Eltern aus der privaten Volksschule der Franziskanerinnen von Vöcklabruck in der Salzburger Schwarzstraße los. Erstmals wurde das Fest des heiligen Martin nicht in kleinem Rahmen in der Schule gefeiert, sondern mit einem großen Umzug durch die Salzburger Altstadt. Fast alle 300 Schülerinnen und Schüler aus den zwölf Klassen und aus der Vorschulklasse nahmen teil. Auch Großeltern und Geschwisterkinder sowie Schulleiter ...