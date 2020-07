Maskenpflicht in Oberösterreich spaltet die Gemüter

Ab heute müssen die Oberösterreicher auch beim Einkaufen und beim Restaurantbesuch wieder den Mund-Nasen-Schutz tragen. Die SN haben sich jenseits der Landesgrenze in Mondsee umgehört, was Einheimische und Gäste von der Rückkehr der allgemeinen Maskenpflicht im Bundesland halten.

Am Ufer des Mondsees im Salzkammergut tummeln sich am Mittwoch bei strahlendem Sonnenschein viele Touristen. Auch Familie Winzer aus Berlin spaziert die Seepromenade entlang. Die Nachricht von der Wiedereinführung der Maskenpflicht in Oberösterreich trübt die Urlaubsfreude. "Furchtbar, unnötig und übertrieben" ...