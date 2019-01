Massentourismus in Salzburg: Martina Berthold will Busterminal in Innenstadt auflösen

Der Ansturm von Tagestouristen ist Wahlkampfthema in der Stadt Salzburg. Die Bürgermeisterkandidatin der Bürgerliste fordert nachhaltige Konzepte statt billigen Massentourismus. "Wir brauchen Wertschöpfung und Wertschätzung", sagt sie.

"Es sind zu viele" - das sagt Bürgermeisterkandidatin Martina Berthold (Bürgerliste). Gemeint sind die Tagestouristen in der Stadt Salzburg. Ob es nun sechs Millionen - eine Schätzung aus dem Jahr 2008 - oder neun Millionen im Jahr sind, spielt dabei keine Rolle. Denn Fakt sei: ÖVP-Bürgermeister Harald Preuner habe in seiner Verantwortung für das Tourismusressort in den vergangenen 15 Jahren vieles verschlafen. Vieles habe sich zum Schlechten verändert, Salzburg leide an "Overtourism", also an einem Zuviel an Touristen.

Mit einem Forderungspaket rund um den Bustourismus startete die Bürgerliste am Montag noch vor ihrem offiziellen Wahlauftakt am 1. Februar in den Wahlkampf. Berthold und ihre Mitstreiter fordern die Auflösung des Busterminals in der Paris-Lodron-Straße und die Beschränkung der Kapazitäten beim Busterminal Nonntal. Stattdessen sollten im Norden und Süden der Stadt sowie beim Messezentrum Busterminals mit attraktiven Anbindungen in die Innenstadt errichtet werden. Bezahlen soll das unter anderem die Salzburger Parkgaragengesellschaft. Sie steht zu 60 Prozent im Eigentum der Stadt, 40 Prozent gehören dem Land. Die Parkgaragengesellschaft will bekanntlich die Mönchsberggaragen ausbauen - was von der Bürgerliste abgelehnt wird.

"Die Parkgaragengesellschaft erwirtschaftet jährlich 1,2 Millionen Euro Gewinn", sagt Berthold. Das könnte in P&R-Plätze am Stadtrand investiert werden. Und: Auch die Busgebühren für Touristenbusse müssten erhöht werden. "Wir sagen nicht, dass es 52 oder 67 Euro sein sollen, denn Experten sollen uns sagen, was den besten Lenkungseffekt bringt", betont Berthold. Vorstellen kann sie sich auch eine Beschränkung für mit dem Pkw anreisende Individualtouristen. Sie sollen möglichst am Stadtrand "abgefangen" werden und nicht bis in die Innenstadt fahren dürfen.

Inhaltliche Schützenhilfe holten sich Berthold und Gemeinderatskandidat Markus Grüner-Musil bei Kurt Luger. Der Kulturwissenschaftler und Tourismusexperte ist UNESCO-Professor an der Universität Salzburg. Auch er sieht große Versäumnisse in den vergangenen 15 Jahren. Schon damals habe der Tourismus die Grenze der Belastbarkeit für die Salzburger Bevölkerung erreicht. Seither sei der Städtetourismus aber explosionsartig gewachsen - und die Entwicklung geht weiter, in den kommenden 20 Jahren werde der städtische Tourismus weiter zunehmen.

Luger vermisst nicht nur eine inhaltliche Auseinandersetzung und kreative Lösungen, sondern stichhaltige Daten: Argumente für eine Obergrenze für Reisebusse würden daher auf Treibsand gebaut. Was fehle, sei eine brauchbare Studie zu Daten und Fakten. In den vergangenen 15 Jahren habe die Politik den Touristenansturm auf die Stadt Salzburg wachsen lassen ohne ihn mit Besucherregelungen zu steuern. "Bert Brugger (der Leiter der städtischen Tourismusgesellschaft, Anm.) muss in die Gänge kommen", sagt Luger. Denn ohne Regulierungen könnten weder die Salzburg-Besucher noch die Salzburger selbst ihr Welterbe angemessen konsumieren.

Drehkreuze für Fußgänger mit Bonuskarten für Übernachtungsgäste könnten nur eine ultimative Überlegung sein, betont der Tourismusexperte. Vielmehr müssten Salzburgs Touristiker zusammen mit der Bevölkerung Konzepte entwickeln, um den Übernachtungstourismus zu fördern. "Die Sound of Music-Dinner-Show ist ein geniales Konzept, denn das 'Dinner' impliziert, dass man übernachten muss", erklärt Luger.

Quelle: SN