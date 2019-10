Maturanten entwarfen den Kindergarten für Göming

Die Pläne wurden jetzt adaptiert und umgesetzt. Die Kosten für den modernen Bau betrugen rund 2 Mill. Euro. Im Herbst startete der Betrieb. Am Sonntag fand die feierliche Eröffnung des Kindergartens statt.

Seit kurzem hat die Gemeinde Göming mit ihren rund 600 Einwohnern einen eigenen Kindergarten. Vier Gruppen werden in einem modernen, mitten im Ort gelegenen und nachhaltig errichteten Gebäude betreut. Landesrätin Andrea Klambauer: "Damit wird den Kleinsten ein idealer Raum zur Entfaltung und Entwicklung in einer wunderbaren Umgebung geboten. Für die Eltern ist die neue Einrichtung in der eigenen Gemeinde ein wichtiger Beitrag zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf."



HTL-Maturanten hatten ihre Pläne schon 2014 präsentiert

Die Region wächst. Daher wurde in der Gemeinde der Entschluss gefasst, eine eigene Betreuungseinrichtung zu etablieren. 2014 hat eine Gruppe von Maturanten der HTL Salzburg bereits einen "Kindergarten Göming" geplant und vorgestellt. Dieses Projekt wurde nun adaptiert und nach den neuesten Vorgaben und Erkenntnissen geplant und umgesetzt - in enger Zusammenarbeit mit dem Kindergartenreferat des Landes.



Ein energieeffizientes Gebäude in Holzbauweise

Der Kindergarten wurde im Zentrum der Gemeinde in Holzbauweise errichtet. Er bietet vier individuell nutzbare Gruppenräume, zwei Bewegungs- und Ruheräume. Derzeit werden 38 Kinder gefördert. Fünf werden im Laufe des Jahres noch dazukommen. Das gesamte Gebäude ist barrierefrei und energieeffizient. Eine Luftwärmepumpe in Kombination mit einer Photovoltaikanlage sorgt für Wärme und Kühlung. Die Kosten belaufen sich auf rund zwei Millionen Euro.



Quelle: SN