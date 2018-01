Maturantin bringt in Salzburg die Kurden auf die Straße

Nadile Kiran organisiert Demonstrationen gegen Erdogans Militäreinsatz. Die 18-jährige Schülerin musste sich schon früh durchs Leben kämpfen.

Dass Nadile Kiran Durchsetzungskraft hat, hat sie am Mittwoch bewiesen. Die 18-jährige Schülerin ging bei der Demonstration gegen den türkischen Militäreinsatz in syrische Kurdengebiete in der ersten Reihe. Als es zu Provokationen kam, stemmte sie sich mit ihren 1,53 Metern gegen die eigenen Leute, um eine Eskalation zu verhindern. Angst habe sie in solchen Situationen nicht, sagt Nadile. "Mir ist es wichtig, dass die Demonstrationen, die ich organisiere, friedlich ablaufen."