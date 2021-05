Max Tischler ist am Ziel: Nur die Bürgerliste stimmte gegen den neuen Magistratsdirektor

Was vor drei Jahren noch undenkbar schien, ist am Montag eingetreten. Die SPÖ stimmte für die Bestellung des ÖVP-nahen Max Tischler zum Magistratsdirektor. Einzig die Bürgerliste stimmte im Stadtsenat gegen diese Bestellung.

Mit zehn zu zwei Stimmen hat der Stadtsenat am Montagnachmittag beschlossen, dass dem Gemeinderat die Bestellung von Kontrollamtschef Max Tischler zum neuen Magistratsdirektor der Stadt Salzburg vorgeschlagen wird. ÖVP, FPÖ und SPÖ stimmten für den 58-jährigen Beamten, nur die Bürgerliste war dagegen. Die Abstimmung erfolgte in Abwesenheit Tischlers - er ist derzeit mit seiner Familie in Namibia. Dass die SPÖ für Tischler stimmt, wäre vor drei Jahre noch undenkbar gewesen. Damals hatte der Beamte als Kontrollamtschef mehrere für die SPÖ ...