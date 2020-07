Auf Druck der Stadt ändert das Land das Raumordnungsgesetz. So können Gemeinden Hotels auf 120 Betten beschränken. Denn die Zeit drängt.

Knapp 14.100 Hotelbetten gibt es in der Landeshauptstadt. Dazu kommen mehrere Hundert Betten auf Plattformen wie Airbnb. Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) will deshalb mit zusätzlichen Betten Schluss machen. Er will eine Obergrenze von 15.000 Betten und drängt auf eine Gesetzesänderung. ...