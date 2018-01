Mayrs Erzfeind Naderer beantragt U-Ausschuss zu Spendenaffäre

Helmut Naderer will im Landtag Aufklärung über die Finanzierung der Partei von Hans Mayr. Kaum zu glauben, dass die beiden einst im Team Stronach sogar gemeinsam in den Landtag einzogen.

Bis 2015 sind sie noch in ein und derselben Partei gesessen, nämlich im Team Stronach. Seit dem Zerwürfnis gehen Hans Mayr und Helmut Naderer aber getrennte Wege. Nun tritt der Landesrat am 30. Jänner im Zuge der Spendenaffäre seiner Partei zurück. Grund genug für Helmut Naderer, der mittlerweile die Freien Wähler Salzburg (FWS) gegründet hat, einen Untersuchungsausschuss "zur restlosen Aufklärung der Spenden und Finanzierungsaffäre rund um Landesrat Hans Mayr" zu fordern.

Der Antrag wurde am Sonntag zu Landtagspräsidentin Brigitta Pallauf geschickt. Naderer benötigt aber die Unterschrift eines zweiten Mandatars zur Einsetzung eines solchen U-Ausschusses. FPS und FPÖ winken ab. Mayrs Rücktritt sei Folge genug. Die SPÖ will heute, Montag, in der Klubsitzung darüber beraten.

(SN)