Megacity in Maxglan: Es liegt an der SPÖ

Die ÖVP will die Bebauung der Kugelhof-Gründe unbedingt auf Schiene bringen. Im Hintergrund laufen nun sogar diskrete Gespräche mit dem SPÖ-Landtagsklub und dem Stiegl-Betriebsrat.

Am südwestlichen Stadtrand in Maxglan, in einem Zwickel zwischen dem Gasthaus Kugelhof und der Kendlerstraße, liegt eine der letzten großen Baulandreserven der Stadt. Die 3,6 Hektar großen Kugelhof-Gründe im Besitz von Stiegl ermöglichen den Bau von 500 Wohnungen. Alle Fraktionen befürworten die Nutzung der riesigen Lücke südlich der ASKÖ-Sportanlage. Man wünscht sich eine moderne, urbane Großsiedlung auf der Höhe der Zeit. Doch es spießt sich.

Bürgermeister Harald Preuner und Planungsreferentin Barbara Unterkofler (beide ÖVP) finden nach schwierigen Verhandlungen ...