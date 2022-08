Mehr als die Hälfte der arbeitsfähigen Ukrainer in Salzburg hat bereits einen Job

Das AMS hat 670 Arbeitsbewilligungen ausgestellt.

In den vergangenen Monaten hat sich für viele Flüchtlinge aus der Ukraine die Einstellung zu ihrem Aufenthalt in Salzburg geändert. Während im Frühjahr noch viele die Hoffnung auf ein baldiges Kriegsende hatten, würden sich jetzt viele darauf einstellen, dass sie länger bleiben, heißt es vonseiten der Caritas. Das zeige sich in Anstrengungen zur Arbeitssuche.

Von 3200 Flüchtlingen aus der Ukraine sind laut Flüchtlingskoordinator Reinhold Mayer 1100 im erwerbsfähigen Alter. Der Ausbildungsstand sei relativ hoch, teilweise liege er sogar ...