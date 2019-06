Mehr Frauen in die Salzburger Politik: Die "Chefin" startet eine Kampagne

Die ÖVP in Salzburg sieht Nachholbedarf beim Frauenanteil. Frauen können man aber nicht wenige Wochen vor einer Wahl für eine Kandidatur gewinnen. Das müsse langfristig passieren.

Wie gewinnt man mehr Frauen für die Politik? Diese Frage hat sich Landtagspräsidentin und Chefin der ÖVP-Frauen in Salzburg, Brigitta Pallauf, schon öfter gestellt. Nun wurde am Montag eine Kampagne präsentiert, die starke Polit-Frauen vor den Vorhang holen soll. #Siemacht heißt die Initiative.

"Im Zuge der Listenerstellung für die Gemeinderatswahl im vergangenen März haben wir gesehen, dass sich verhältnismäßig wenig Frauen dazu entscheiden, für politische Funktionen zu kandidieren. Auch wenn die Salzburger Volkspartei immer weiblicher wird, haben wir hier Nachholbedarf", sagt Landeshauptmann Wilfried Haslauer. Der Anteil der Repräsentantinnen liege nach wie vor deutlich unter der 50 Prozent-Marke. Am höchsten sei der Anteil der Frauen unter den 36 Landtagsabgeordneten. Hier seien 38,9 Prozent Frauen. Von neun Abgeordneten zum Nationalrat seien ein Drittel weiblich. Die Zahlen und Statistiken seien schlicht und ergreifend nicht zufriedenstellend, sagt Haslauer. "Das müssen wir ändern. Und zwar nicht, indem wir Wochen oder Monate vor einer Wahl versuchen, Frauen zu bitten, für die ÖVP zu kandidieren. Sondern indem wir versuchen, in einem strukturieren und langfristigen Prozess Frauen für die Politik zu gewinnen."

Viele Frauen würden leider immer noch davon ausgehen, dass sie wenig Chancen in der Politik hätten, meint Pallauf. Dabei sei das Gegenteil der Fall, wie man gerade bei der EU-Wahl gesehen hätte. Karoline Edtstadler sei hier höchst erfolgreich gewesen. "Wenn das personelle Angebot stimmt, wird sich auch der Erfolg einstellen - egal ob Mann oder Frau." Die Salzburger Volkspartei habe sich deshalb entschlossen, ein Mentoringprogramm ins Leben zu rufen, um Frauen den Schritt in die Politik zu erleichtern, betont Pallauf. Ziel sei es, den Frauenanteil in der Politik zu erhöhen. Dabei gibt es sechs Module: Vom "Selbstmarketing in der Politik" bis hin zu Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit, de,m Vermitteln von Grundwerten und Programm der ÖVP, bis hin zu einer abschließenden Projektarbeit. Trainer der Politischen Akademie der ÖVP sollen diese Inhalte vermitteln.

