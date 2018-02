Mehr für Junge und Studenten

Seit 2014 sitzt Lukas Rösslhuber im Gemeinderat. Er ist im Planungsausschuss vertreten und Vorsitzender im Bildungs- und Umweltausschuss.

40 Gemeinderäte und -rätinnen bestimmen in der Stadt Salzburg, welche Themen sie in den Ausschüssen diskutieren. Mit den daraus folgenden Beschlüssen sind sie häufig genug Stadtgespräch. An dieser Stelle beziehen sie wöchentlich aktuell Position.

Redaktion: Hat sich Ihrer Meinung nach in der Gemeinde- ratsarbeit etwas geändert, seit Harald Preuner Im Amt ist?

Lukas Rösslhuber: Ich habe den Eindruck, dass der Umgang miteinander etwas wertschätzender geworden ist. Jedenfalls steht das Miteinander wieder mehr im Vordergrund. Und das Klima mit der Bürgermeisterpartei ist besser.

Was braucht Salzburg, um das leidige Thema Verkehrschaos endlich in den Griff zu bekommen?

Dazu ist nötig, dass wir erst einmal wissen müssen, wohin die Reise gehen soll, was sind die Ziele. Dementsprechend müssen wir Maßnahmen festlegen und für die Umsetzung müssen Experten her, nicht die Politiker.

Wie sehen Sie denn den Ausbau der Mönchsberggarage, wird eine UVP-Prüfung nötig sein?

Das ist eine Rechtsfrage, die ich nicht beurteilen kann. Aber aus umweltpolitischer Sicht kann es nicht falsch sein, wenn Autos in einem Loch im Berg abgestellt werden.

Was ist für Sie weiters dringend nötig für die Stadt?

Ich finde es ganz wichtig, dass sich die Stadt aktiv zur Universität bekennt, die immerhin schon seit ein paar Jahrhunderten hier ist, und ihr mehr Wertschätzung entgegenbringt. Auch den Studierenden gegenüber und sich bemüht, sie in der Stadt zu behalten bzw. Unternehmen ansiedelt, die sie dann beschäftigen. Überdies muss die Stadt unbedingt mehr für junge Leute und Studenten tun, ihnen beispielsweise günstige Wohnungen anbieten.

Wo werden Sie sich in der nächs- ten Zeit besonders engagieren?

Beim günstigen Wohnen für Junge. München setzt sehr erfolgreich das Projekt "Wohnen für Hilfe" um, wo ältere Menschen ein Zimmer gegen z. B. Mithilfe im Haushalt zur Verfügung stellen. Linz und Graz versuchen das ebenfalls bereits, und das könnte ich mir für Salzburg auch sehr gut vorstellen. Ganz kurz noch:

Ich bin ein Salzburger



In fünf Jahren möchte ich etwas ganz anderes machen. Politiker soll man nicht sein ganzes Leben sein.



Dieses Buch hat mich beeindruckt: "Schuld und Sühne" von Dostojewski, weil es zu meinem Jusstudium passt.



Ein Ereignis, das mein Leben verändert hat: Die Wahl in den Gemeinderat 2014.