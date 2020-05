Die SPÖ wollte für die Pflege eine Ausbildungsentschädigung. Die Regierungskoalitionbeschloss mehr Geld für akademische Pflege.

Ein Studium mache man, weil man eine verantwortungsvolle Tätigkeit übernehmen möchte. Und die sei bei den Absolventen einer Pflegeausbildung an der Fachhochschule noch nicht angemessen entlohnt: So argumentierte ÖVP-Klubobfrau Daniela Gutschi am Mittwoch im Salzburger Landtagsausschuss die Gehaltserhöhung für FH-Absolventen ...