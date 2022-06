Mehr Geld für Photovoltaik und Gasausstieg: Land Salzburg weitet Energieförderung aus

Das Land Salzburg erhöht die Förderungen für den Ausbau der erneuerbaren Energie: Fünf Sofortmaßnahmen sollen die Energiewende im Bundesland beschleunigen.

Um den Ausbau der erneuerbaren Energien zu beschleunigen, nimmt das Land künftig mehr Geld für Förderungen in die Hand. LH-Stv. Heinrich Schellhorn (Grüne) hat am Mittwoch fünf Sofortmaßnahmen präsentiert. Konkret fließen fünf Millionen Euro in die Förderung von Photovoltaikanlagen auf bereits versiegelten Flächen wie etwa Parkplätzen und befestigten Betriebsflächen. Gefördert werden demnach Anlagen mit einer Leistung von mindestens 100 Kilowattpeak (kWp), was einer Fläche zwischen 500 und 600 Quadratmetern entspricht. Anträge sollen ab 15. Juli eingereicht werden können. Zudem wird ...