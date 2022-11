Mehr Pädagoginnen benötigt: Land Salzburg startet Werbekampagne

Der Bedarf an neuen Kräften für Kindergärten und Krabbelgruppen sei riesig, sagt Landesrätin Andrea Klambauer (Neos). Für jede Kraft, die in Pension geht, werden zwei neue benötigt.

Bereits mit 14 Jahren hatte sich Viktoria Jurcevic für die Arbeit im Kindergarten entschieden. "Es gibt so viele Möglichkeiten, in dem Bereich zu arbeiten." Seither war sie im Kleinkindbereich, als Integrationsassistentin und in einem normalen Kindergarten tätig. "Bei der Arbeit geht mir das Herz auf", sagt die Pädagogin.

Viktoria Jurcevic ist eines der Gesicher einer Werbekampagne des Landes, die Personen dazu bewegen soll, in den Kinderbetreuungsbereich zu wechseln. Der Bedarf sei groß, sagt Landesrätin Andrea Klambauer (Neos). Derzeit ...