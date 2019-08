Salzburgs Landesrechnungshofdirektor will das, was seine Kollegen in anderen Bundesländern bereits haben: mehr Personal. Genehmigen können das nur diejenigen, die er regelmäßig kritisiert.

SN/lmz/neumayr/sb Ludwig Hillinger ist seit März 2015 Landesrechnungshofdirektor. Er ist für zwölf Jahre bestellt.