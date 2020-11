Mehr Schüler können neues Bad für den Flachgau retten

Die Kalkulation für das geplante Flachgauer Hallenbad wurde auf neue Beine gestellt. Das erhöht die Chance auf ein Ja der Gemeinden.

Dem Corona-Lockdown fiel am Dienstagabend die ursprünglich geplante Sitzung des Seenland-Regionalforums zum Opfer. Doch im Stillen wird intensiv am Projekt Flachgauer Hallenbad gearbeitet. Jetzt geht es in die entscheidende Phase. Eine neue Machbarkeitsstudie und ein Gespräch von Sportlandesrat Stefan Schnöll (ÖVP) mit den Straßwalchner Gemeindeparteien haben offenbar neuen Schwung gebracht.

Neuen Berechnungen zufolge sollen 77.000 Schüler und 28.000 Vereinsmitglieder - neben privaten Besuchern - den jährlichen Abgang auf unter 300.000 Euro drücken. Kosten von 821.000 Euro stünden Einnahmen ...