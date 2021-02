Bildungsdirektor Rudolf Mair und Elternvertreterin Sabine Gabath diskutieren mit Katharina Maier über die Coronasituation an Salzburgs Schulen. Verfolgen Sie die Diskussion live am 1. März um 18.30 Uhr.

Seit 15. Februar dürfen auch die Salzburger Schülerinnen und Schüler wieder in die Klassenzimmer - vorausgesetzt sie lassen sich regelmäßig testen. Abgesehen von den Volksschulen findet der Unterricht zunächst jedoch nur im Schichtbetrieb statt. Wie zufrieden sind Schüler, Lehrer und Eltern mit dieser Lösung? Was kann man aus den vergangenen Monaten lernen? Und wie wirken sich die Schulschließungen langfristig aus? Darüber diskutieren Rudolf Mair und Sabine Gabath beim SN-Bildungstalk am 1. März um 18.30 Uhr. Um diesen Stream sehen zu ...