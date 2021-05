Von 18. bis 20. Mai haben wieder Hunderttausende Studierende in Österreich die Möglichkeit, ihre studentische Vertretung zu wählen. Wer wird künftig in der Salzburger Hochschulvertretung sitzen? SN-Redakteurin Katharina Maier hat im Bildungstalk alle sieben Spitzenkandidat/innen zu Gast. Live am Montag, 10. Mai, um 18.30 Uhr.

SN/robert ratzer Alle zwei Jahre wählen Österreichs Studierende ihre Vertetung. Die Wahlen finden auf den Ebenen der Bundesvertretung, Hochschulvertretung und Studierendenvertretung statt.