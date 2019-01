Meisterin des Schönschreibens

Ihre normale Handschrift ist schnell und alltagstauglich. Doch greift Brigitte Greisberger zu einer ihrer spitzen und breiten Federn, dann ist das Ergebnis eine kalligrafische Meisterleistung.

Venedig im Jahr 2004: Brigitte Greisberger aus Elixhausen stolperte in einen entzückenden kleinen Schreibladen voller Federn, Papier, Siegel und in Leder gebundener Bücher. "Es war diese Ruhe, die mich in ihren Bann gezogen hat", sagt sie. Genauso wie die Verkäuferin, die auf einem primitiven Holzstuhl "mit einer so großen Liebe" ihr erstandenes Kalligrafie-Starterset mit Backpapier und Spagat verpackte.