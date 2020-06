Menschenring um den Nockstein: 600 Menschen kamen

Einen Menschenring um den Nockstein bildeten Mitglieder des Vereins Fairkabeln am Freitagnachmittag. Rund 600 Teilnehmer traten gegen die geplante 380-kV-Freileitung und für eine Erdverkabelung der Salzburgleitung von Elixhausen bis Kaprun ein. Vereinsobmann Franz Fuchsberger will möglichst viele Bürgerinitiativen unter der Dachmarke Fairkabeln vereinen. Die Sektion Mühlviertel werde es in Kürze geben. Mittelfristig will er 100.000 Unterstützer österreichweit versammeln. Ziel sei, Österreich binnen 50 Jahren frei von Freileitungen zu bekommen.

