MFG-Partei in Salzburg spricht von "Panikmache" in den Spitälern

Auf Ungeimpfte gebe es derzeit eine Treibjagd. Die MFG, die 2023 bei der Landtagswahl in Salzburg antreten will, fordert die sofortige Beendigung aller Maßnahmen. Sowie den Rücktritt der Bundes- und Landesregierung.

Am Donnerstag lud die neue Partei "Menschen, Freiheit, Grundrechte" (MFG) zu einer Präsentation ihres Teams in ein Café in Salzburg-Parsch ein. Die MFG ist vor wenigen Wochen in den Landtag in Oberösterreich eingezogen.

Präsentiert wurde am Donnerstag in Salzburg aber weniger das Team, sondern über eine Stunde lang hauptsächlich eine geharnischte Kritik an der Coronapolitik von Bundes- und Landesregierung. Gerhard Pöttler, der für die MFG in Salzburg als Landesparteichef fungiert, forderte den sofortigen Rücktritt von Landes- und Bundesregierung.

