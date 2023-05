Michael Huber ist neuer Vizepräsident der Arbeiterkammer Salzburg

Nach Pensionierung von Hans-Peter Grandenti übernimmt der Geschäftsführer der Gewerkschaft GPA ab 1. Juni 2023 das Amt des Vizepräsidenten der AK-Salzburg.

Bei der in der Vorwoche durchgeführten Vollversammlung der Arbeiterkammer Salzburg wurde Michael Huber, Geschäftsführer der Gewerkschaft GPA, einstimmig ab 1. Juni zum Vizepräsidenten der Salzburger Arbeiterkammer gewählt. Die Neuwahl wurde aufgrund der Pensionierung von Hans-Peter Grandenti notwendig.

Huber rückt somit vom Vorstand in das Präsidium auf. Als Nachfolger von Michael Huber im Vorstand der Arbeiterkammer wurde einstimmig Walter Kogler, Vorsitzender des Angestelltenbetriebsrates von AustroCel Hallein, gewählt.

Huber: "Ich fühle mich natürlich sehr geehrt und freue mich über das Vertrauen, das mir von der Vollversammlung entgegengebracht wurde. Es ist eine große Verantwortung, diese Position einzunehmen, aber auch eine spannende Möglichkeit, die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Salzburg zu vertreten."

Michael Huber ist 38 Jahre alt, lebt in Salzburg und ist Vater von zwei Töchtern. Der gebürtige Tennengauer (Scheffau) arbeitete nach seiner Lehre zum Bürokaufmann einige Jahre in einem Salzburger Handelskonzern, in dem er auch Jugendvertrauensrat war.

Nach seinem Wechsel zur damaligen Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier (GPA-djp) wurde Huber 2007 Jugendsekretär und anschließend Sekretär für den Handel, Sozialversicherung und Konzerne.

Im April 2020 übernahm Michael Huber die Geschäftsführung der Gewerkschaft GPA. Neben seiner beruflichen Laufbahn studierte Huber Rechtswissenschaften an der Universität Salzburg. Sein Studium beendet er im Dezember 2020. Er ist auch Gründungsmitglied sowie gewerkschaftlicher Sprecher der Allianz für den freien Sonntag.