Michael Obermoser verabschiedet sich aus dem Landtag

Am 14. Juni wird der neue Landtag konstituiert. Der langjährige ÖVP-Abgeordnete aus dem Oberpinzgau sagt an diesem Tag "Pfiat Gott".

"Am Anfang ist mir das lange Sitzen extrem schwergefallen. Ich war ja vorher hauptsächlich ein Hochleistungskellner und somit ständig in Bewegung", erinnert sich Michael Obermoser.

Kein Wunder, vor 20 Jahren dauerten die Plenarsitzungen im Salzburger Landtag oft bis 22 Uhr. Begonnen wurde damals wie heute um 8 Uhr, doch mittlerweile ist immerhin um 19 Uhr Schluss. Das Sitzfleisch des 55-Jährigen, der von vielen einfach "Michi" genannt wird, wird an den rund 80 Sitzungstagen pro Jahr und an anderen Stadt-Terminen zusätzlich strapaziert: Die Strecke vom Zuhause im Oberpinzgau nach Salzburg und zurück beträgt etwa 300 Kilometer.

"Beim Heimfahren habe ich oft auf dem Parkplatz vom St. Veiter Gasthof Posauner angehalten, um im Auto ein Nickerchen zu machen. Und manchmal hatte ich auch just in der Gegend meiner ÖVP-Politikerkollegen Franz Wenger oder Hans Warter bei Taxenbach beziehungsweise Piesendorf einen kleinen ,Schwächeanfall' und musste gemeinsam mit ihnen rasten", schmunzelt der 55-jährige Chef vom "Hotel Königsleiten".



"Ich bin nun mal ein richtiger ,Hoamreara'"

Hätte der PN-Gesprächspartner, dessen Nachfolgerin die Glemmtalerin Camilla Schwabl wird, nicht in Salzburg übernachten können? "Nein, ich bin ein richtiger ,Hoamreara', wie man bei uns sagt." Obige Infos zu den Plenarsitzungen erzählte der PN-Gesprächspartner nur auf Nachfrage. Er betont stattdessen, dass er immer "irrsinnig gern" Landtagsabgeordneter gewesen sei. "Man darf bei der Entwicklung des Landes mitdenken, mitreden, mitarbeiten und mitentscheiden. Das ist eine schöne Aufgabe, viel Verantwortung und eine Ehre, die zugleich demütig macht. Es ist eine Freude, Budgets mitzubeschließen, mit dem große Projekte umgesetzt werden. Und viele nur scheinbar kleine. Wie groß war zum Beispiel die Erleichterung, als es gelungen ist, dass Oberpinzgauer Kinder mit Behinderungen nicht mehr nach Salzburg zum Zahnarzt müssen, sondern auch hier behandelt werden können. Sie brauchen nämlich meistens eine Narkose."

"Als Bürgermeister hat man es da etwas einfacher..."

Besonders im sozialen Bereich findet es Michael Obermoser bedauerlich, dass es oft so lange dauert, bis Vorhaben umgesetzt werden. "Es braucht im Vorfeld so viele Gespräche und Überzeugungsarbeit. Die Dinge sind komplex, die Meinungen und Zugänge unterschiedlich. Die Arbeit im Landtag ist oft eine undankbare, man bekommt viel Schimpf von den Leuten. Als Bürgermeister hat man es da ein wenig einfacher." Wer es nicht weiß: Obermoser ist auch Ortschef von Wald und will 2024 wieder für dieses Amt kandidieren.

Der Grund für seinen Landtag-Abschied nach vier Perioden ist aber keineswegs Frustration, sondern neben der aufwendigen Fahrerei die Möglichkeit, den Zeitpunkt des Aufhörens selbst zu bestimmen. "Ich kann mich erinnern, dass es öfters geheißen hat, die Alten mögen doch aufhören - so weit soll es bei mir nicht kommen."

Frischgebackener Opa eines gesunden Buben

Und apropos "Alte" - wer im Land Salzburg war denn einst ein großes Vorbild? "Eines von mehreren war der 2017 verstorbene Helmut Stöckl. Er hat stets besonnen und überlegt agiert und war ein politischer Sir. Er war Bürgermeister von Maria Alm und hatte in der Wirtschaftskammer Salzburg verschiedene Ämter inne."

Auch Michael Obermoser kam über den Wirtschaftsbund - zuerst auf Gemeinde- und dann auf Bezirksebene - in die Politik. Dank zahlreicher Vorzugsstimmen schaffte es der Unternehmer dann als Vertreter des Pinzgaus in den Landtag. Den Slogan "Geht's der Wirtschaft gut, geht's uns allen gut" hat der Walder für sich freilich umgekehrt formuliert: "Geht es den Menschen gut, geht es der Wirtschaft gut."

Besonders gut im familiären Sinn geht es Michael Obermoser aktuell: Der seit 30 Jahren verheiratete Vater von zwei Töchtern ist vor etwa zwei Monaten Opa eines gesunden Buben namens Xaver geworden.

"Die Dankes- und Abschiedsworte lassen mich fast sentimental werden"

Und "fast sentimental" lassen den Oberpinzgauer auch die vielen wertschätzenden Abschieds- und Dankesworte werden. Sie erreichen ihn aus dem ganzen Land; manche sogar per Post. "Auch mit Kollegen aus anderen Parteien bin ich meist gut ausgekommen. Ich kann andere Meinungen akzeptieren und bin für konstruktive Kritik offen. Eine gute Gesprächs- und Streitkultur ist etwas sehr Wichtiges."

"Koalition ÖVP und FPÖ? Da bin ich ein Pragmatiker."

Zur Koalition von ÖVP und FPÖ sagt Michael Obermoser: "Die Mehrheit der Wähler hat entschieden. Warum soll Schwarz-Rot gut sein und Schwarz-Blau schlecht? Was freilich ein No-Go ist, sind rechtsradikale Sager aus den FPÖ-Reihen. Um Herausforderungen wie Klimaschutz oder Pflege gut bewältigen zu können und als Vorbild für den Bund hätte ich eine schwarz-blau-rote Koalition bevorzugt."