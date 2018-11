Miete für die Bücherei kommt die Stadt teuer zu stehen

Mit der Anmietung wollte man günstiger fahren als mit einem Kauf. Der Vergleich wurde laut Kontrollamt aber falsch berechnet.

Ende 2008 übersiedelte die Stadtbücherei in die Neue Mitte Lehen. Damals stand die Stadtpolitik vor der Entscheidung, die 5000 Quadratmeter Nutzfläche zu mieten oder zu kaufen. Bezogen auf 25 Jahre sollte die Ersparnis durch Miete gegenüber einem 21,4 Millionen Euro teuren Kauf 0,4 Millionen Euro ausmachen. Nach 33 Jahren (23,5 Millionen Euro für Kauf) sollten es sogar 1,4 Millionen Euro sein. Auch die Grunderwerbssteuer sowie die Eintragungsgebühr von 0,4 Millionen Euro konnte man sich so sparen. So weit die Berechnung der Finanzabteilung im Magistrat.