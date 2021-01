Mieter und Träger wollen Landesgeld für betreutes Wohnen

Stadt will vom Land ein Konzept. Landesrätin prüft, neue Förderung einzuführen, um Abwanderung in Seniorenheime zu vermeiden.

Alois Auer und Anna Kupplent wohnen in einer der 34 betreuten Wohnungen in der GSWB-Anlage "Lebenswelt Aigen" in der Olivierstraße - und sind unzufrieden: "Was heißt betreutes Wohnen? Welche Hilfen bekommen wir genau?", fragt der 67-Jährige. Er habe zwar eine gesundheitliche Einschränkung, "aber ich bin ärztlich gut versorgt. Wir zahlen trotzdem 56,70 Euro im Monat an die Diakonie und 12 Euro extra für den Gemeinschaftsraum", moniert Auer. Umgerechnet auf die gut 500 Euro Miete für die Zwei-Zimmer-Wohnung seien die Zusatzkosten ...