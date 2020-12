Mietkauf: Wie hoch darf der Preis sein?

Die Mieter in der Hellbrunner Straße 10 wollen ihre Wohnungen kaufen. Der Kaufpreis der Heimat Österreich ist für sie zu hoch. Deren Chef kontert.

Mietkaufmodelle sind beliebt: Daher wurde vom Bund mit August 2019 die Frist, ab wann man eine Mietkaufwohnung erwerben kann, von zehn auf fünf Jahre nach dem Kaufdatum gesenkt. Allerdings: Eine teils schwierige Frage ist, wie viel eine Wohnung, die man fünf bzw. zehn Jahre gemietet hat, dann wert ist? In der Wohnanlage der Heimat Österreich in der Hellbrunner Straße 10 in Salzburg-Nonntal ist darüber ein Streit entbrannt: Das Haus mit 21 Mietkaufwohnungen wurde im Herbst 2010 übergeben. Folglich trudelte den Mietern ein Kaufanbot des Bauträgers ins Haus.

Dieses stellte etliche Mieter aber nicht zufrieden - wie etwa Peter Macht. Sein Vorwurf: "Die Heimat Österreich will aus dem Objekt eine Cashcow machen. Der Grundgedanke war ein anderer." Denn wie die Mieter in einem Brief an die Genossenschaft vorrechnen, ergäben die Grundstücks- und Errichtungskosten (Stand: 2010) einen Quadratmeterpreis von 2477 Euro. Mit seiner 89-m22-Wohnung käme er daher auf einen Kaufpreis von rund 220.000 Euro, rechnet Macht vor. "Die Heimat Österreich will von uns aber 347.000 Euro." Das entspreche einem Quadratmeterpreis von fast 3900 Euro; bei anderen verlange man sogar bis zu knapp 5000 Euro, kritisiert er.

Auch Mieter Josef Pongruber stößt ins selbe Horn: "Bei der preislichen Anhebung einer Mietkaufwohnung gibt es gesetzliche Grenzen. An die hält man sich aber anscheinend nicht." Noch dazu sei die Heimat Österreich ein gemeinnütziger und kein gewerblicher Bauträger, betont Pongruber: "Ein Preisaufschlag von über 50 Prozent ist für mich nicht mehr gemeinnützig. Auch unsere gute Lage darf kein Argument sein." Pongruber wie auch Macht klagen zudem, dass sie aufgrund der hohen Preise nun beim Kauf keine Wohnbauförderung vom Land bekämen.

Heimat-Österreich-Geschäftsführer Stephan Gröger erklärt die Kalkulation so: "Die Wohnungen haben Festungsblick und sind abgewandt von der Straße. 2477 Euro wären deutlich unter dem Marktwert, der in der Lage bei teils 6000 bis 7000 Euro liegt und noch weit höher ist als der Verkehrswert." Seit der Novelle des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes (WGG) müssten Bauträger auch den Verkehrswert berücksichtigen: "Es geht auch darum, eine mögliche Spekulation zu unterbinden - für die nächsten 15 Jahre", betont Gröger. Ziel des Gesetzgebers sei gewesen, dass solche Wohnungen nicht weiterverkauft und so gemeinnütziges Vermögen verschleudert würde, sagt er.

Konkret seien in der Hellbrunner Straße die Grund- und Baukosten aus 2010 genommen worden - abzüglich eines Prozents Abschreibung pro Jahr und zuzüglich einer einmaligen, gesetzlichen Bauverwaltungsgebühr von drei Prozent, sagt Gröger. Das ergebe den Berechnungswert. "Aber wenn, wie hier, der Verkehrswert sich deutlich vom Berechnungswert unterscheidet, darf der Bauträger den Wert bis zum Verkehrswert anheben." Bei maximal zehn Prozent der Mietkaufwohnungen werde das auch gemacht. Als Zugeständnis an die Käufer ziehe man aber sieben Prozent vom Verkehrswert ab. Gröger: "Unser Angebot ist daher sehr fair. Da habe ich ein sehr gutes Gewissen." Zudem hätten die Mietkäufer auch zehn Jahre lang durch die sehr günstige Miete profitiert, betont er. Weiters hätten einige Mieter im Objekt die Wohnungen bereits um den vorgeschlagenen Preis gekauft. Gröger betont auch, dass bei einem verlangten Preis, der unter dem halben Verkehrswert liege, "sich auch die strafrechtlich relevante Frage der Untreue stellen würde".

Landesrätin Andrea Klambauer (Neos) sagt, dass die Vorgangsweise der Heimat Österreich korrekt sei: "Tatsache ist, dass viele Mietkaufwohnungen sehr günstig verkauft wurden - zwischen 2000 und 2500 Euro pro Quadratmeter - und teils um mehr als das Doppelte weiterverkauft wurden." Das habe man unterbinden müssen. In puncto Wohnbauförderung gebe es nun aber eine Anpassung: "Da wollen wir bis zu 88 Prozent des Verkehrswerts als Grenze nehmen. Bis dorthin kann man Kaufförderung beantragen. Das wird auch in der Hellbrunner Straße angewendet." Bei den bereits erfolgten Verkäufen in dem Objekt werde es das Förderangebot rückwirkend geben. Stephan Gröger betont, daher den Abschlag auf den Verkehrswert von sieben auf zwölf Prozent erhöhen zu wollen.

Von 2016 bis 2019 wurden im Bundesland pro Jahr zwischen 45 und 147 Mietkaufwohnungen verkauft. Die Kaufförderung lag zwischen 17.000 und 19.000 Euro. 2019 wurden 77 Mietkaufwohnungen im Bundesland neu errichtet bzw. zugesichert.