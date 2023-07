Milliardenprojekt S-Link dominiert erste Landtagssitzung: Schlagabtausch zwischen ÖVP und SPÖ

Durchaus emotional und leidenschaftlich ging es am Mittwoch im Salzburger Landtag zur Sache. Nur eine Partei ist klar gegen den Bau des S-Link. Für die anderen sind das Vorboten der Gemeinderatswahl 2024.

Es ist am Mittwoch die erste Plenarsitzung seit der Landtagswahl am 23. April, die erste Sitzung mit schwarz-blauer Landesregierung und SPÖ, Grünen und KPÖ plus auf der Oppositionsbank. Noch vor der Sommerpause der Landespolitik wurde am Mittwoch leidenschaftlich über das ...