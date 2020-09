Millionenprojekt: Die Gasteiner Ache darf bald wieder mäandern

Bad Hofgastein bekommt einen neuen Hochwasserschutz. Im Zuge des Millionenprojekts renaturiert die Gemeinde die Gasteiner Ache - und schafft in den neuen Buchten Attraktionen.

Mit Murenabgängen und schweren Überflutungen hat man in Bad Hofgastein leidvolle Erfahrungen gemacht. "Allein in den vergangenen Jahren sind wir mehrmals nur knapp an der ganz großen Katastrophe vorbeigeschrammt", sagt Bürgermeister Markus Viehauser (ÖVP).

Eine Problemzone ist die Gasteiner Ache. Tritt sie über die Ufer, sind zahlreiche Anrainer und das Ortszentrum betroffen. In den kommenden Jahren fließen Millionen Euro in Schutzmaßnahmen. Die Bundeswasserbauverwaltung setzt technische Maßnahmen an der Ache, im Bereich des Badesees wird das Rückhaltebecken auf die ...