Die Stadt-SPÖ hat kürzlich auf eigene Faust 200 Wahlberechtigte befragt.

Viele Umfragen schwirren in den Parteizentralen vor einer Wahl herum. ÖVP und Bürgerliste haben ihre bereits vor einigen Wochen publik gemacht. Meist gehen Umfragen ja so aus, dass sie einen selbst in relativ gutes Licht oder in aussichtsreiche Position rücken. Wenn dem nicht so ist, werden sie tunlichst geheim gehalten.