Minister rettet Wien-Woche für Schüler aus Saalfelden

Beinahe hätten die verschärften Coronaregeln den Sechstklässlern aus der HIB Saalfelden einen Strich durch die Rechnung gemacht. Dank Minister Faßmann dürfen sie in Wien bleiben.

Eine Achterbahn der Gefühle durchlebten am Montag in der Bundeshauptstadt die Schülerinnen und Schüler aus den beiden sechsten Klassen der HIB in Saalfelden. Die 50 Jugendlichen waren am Sonntag mit den Begleitlehrern um 13 Uhr zur langersehnten Wien-Woche aufgebrochen. Alle Schülerinnen und Schüler sind geimpft. Darüber hinaus haben sie noch einen PCR-Test gemacht.

Am Montagmorgen deutete alles darauf hin, dass das Vergnügen vorbei ist, noch ehe es richtig begonnen hat. Weil das Bildungsministerium quasi über Nacht die Corona-Sicherheitsmaßnahmen ...