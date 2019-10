Mit 20 von 25 Stimmen zum neuen Bürgermeister von Mondsee gewählt

Bürgermeister Karl Feurhuber hatte das Amt zur Verfügung gestellt - nach zehn Jahren. Josef Wendtner (64) wurde in geheimer Wahl zum neuen Bürgermeister gewählt. Neu ist auch die 1. Vizebürgermeisterin und der 2. Vizebürgermeister.

Am Montag wurde in Mondsee ein neues Gemeindeoberhaupt gewählt. Die Wahl im Gemeinderat war notwendig geworden, weil Bürgermeister Karl Feurhuber das Amt nach zehn Jahren zur Verfügung gestellt hatte. Zum neuen Bürgermeister wurde in geheimer Abstimmung der langjährige ÖVP-Vizebürgermeister Josef Wendtner (64) gewählt - mit 20 von 25 Stimmen. Fünf Gemeinderäte enthielten sich der Stimme.

"Ich sehe mich als Brückenbauer und Ansprechperson für alle Mondseer"

Josef Wendtner: "Ich bedanke mich für die große Zustimmung. Mein klares Bekenntnis ist der Einsatz für eine lebenswerte Wohngemeinde, eine liebenswerte Tourismusgemeinde und eine erfolgreiche Wirtschaftsgemeinde. Auch zukünftig werde ich mit ebenso großem Engagement für die Bevölkerung von Mondsee arbeiten." Wendtner sieht sich "als Brückenbauer und Ansprechperson für alle Mondseer Bürgerinnen und Bürger egal welcher Parteifarbe". Er ruft zur Zusammenarbeit aller Fraktionen für ein starkes Mondsee auf.

Wendtner war über vier Jahrzehnte Leiter des Standesamtes

Josef Wendtner war über vier Jahrzehnte Leiter des Mondseer Standesamtes mit sechs Gemeinden im Verbund. Zudem war er langjähriger Obmann einer Wassergenossenschaft, der Bürgermusik sowie des Regionalentwicklungsvereines, dem acht Mondseelandgemeinden angehören. Seit 1997 gehört Wendtner dem Gemeinderat an, davon sechs Jahre als 1. Vizebürgermeister. Er ist verheiratet und Vater von drei erwachsenen Kindern.

Judith Eidenhammer ist neue 1. Vizebürgermeisterin

Neue 1. Vizebürgermeisterin ist Judith Eidenhammer (ÖVP, 48). Eidenhammer - Obfrau der Goldhaubenträgerinnen - ist beim Tourismusverband Mondsee-Irrsee beschäftigt. Einen Wechsel gab es auch beim Amt des 2. Vizebürgermeisters: Unternehmer Rüdiger Frauenschuh (FPÖ) hat das Amt aus persönlichen Gründen aufgegeben. Ihm folgt Versicherungskaufmann Wolfgang Romauer nach.

Quelle: SN