Mit 91 Prozent gewählt: Bernhard Auinger übernimmt SPÖ-Stadtpartei

Der Vizebürgermeister formiert ein neues Team um sich. Bei der Bezirkskonferenz am Donnerstagabend wurde der Vorstand neu gewählt. Das Ziel ist klar.

In den vergangenen acht Jahren hat Michael Wanner die SPÖ-Stadtpartei als Bezirksvorsitzender geführt. Am Donnerstagabend übernahm Vizebürgermeister Bernhard Auinger die Agenden. Auinger wurde bei der Bezirkskonferenz mit 91 Prozent zum Stadtparteichef gewählt. Der Zeitpunkt für die Übergabe sei bewusst gewählt. Die Hälfte der Funktionsperiode der Stadtregierung ist vorüber. Die SPÖ bereitet sich langsam auf die Gemeinderatswahl im März 2024 vor. "Michael Wanner ist mir auch in sehr schwierigen Zeiten eng beiseitegestanden. Er hat diese Partei sehr geschlossen gehalten, auch nach ...