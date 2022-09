Mit Fahrverbot gegen Verkehrschaos: Gaisbergspitz wird bei Bedarf verkehrsberuhigt

Salzburgs Hausberg ist vor allem an schönen Wochenenden ein beliebtes Ausflugsziel - das führt aber regelmäßig zu chaotischen Verkehrslagen. Damit soll nun Schluss sein.

Ein Fahrverbot für den Gaisberg ab der Zistelalm an allen Wochenenden und Feiertagen zwischen April und Oktober: Das kündigte der Salzburger Bürgermeister Harald Preuner im April an. Er lässt eine Komplettsperre ab der Zistelalm prüfen, hieß es vor wenigen Monaten.

Am Dienstag verkündete die Stadt in einer Aussendung, dass das Fahrverbot ab Oktober kommt. Doch in einer weitaus abgeschwächteren Version als im April bekannt gegeben. Die Sperre gilt nicht an allen Wochenenden und Feiertagen, sondern nur an besonders überlasteten Tagen, also wenn ein Verkehrschaos am Spitz drohe.

Das Verkehrs- und Straßenrechtsamt hat dazu die Inhalte ausgearbeitet. Zusammengefasst wird künftig gelten:

Wenn eine Verkehrsüberlastung droht, ist mit der Auffahrt auf den Gaisberg bei der Zistelalm Schluss

Dort werden vorbereitete Verkehrsschilder mit Fahrverbot und Wendegebot aufgeklappt

Dann gilt hier Tempo 20 km/h und die markierte Umkehrspur ist zu benutzen

Umkehren müssen alle Kfz, also auch Motorräder

Ausgenommen sind nur Linienbusse, Anrainer, Gäste mit nachweislicher Gastro-Reservierung sowie Mitglieder des Drachen- und Paragleiterclubs

Aufmerksam gemacht wird auf die Sperre mit weiteren aufgeklappten Hinweistafeln bereits in Guggenthal und an der Schwaitl-Landesstraße

Hauptsächlich in Kraft treten soll sie von Oktober bis März (insbesondere an Wochenenden)

Bei Bedarf kann von der Landespolizeidirektion jedoch jederzeit gesperrt werden

Eine wetterbedingt planbare, zu erwartende Sperre wird vorher medial angekündigt

Gaisberg-Koordinator Florian Kreibich meint dazu: "Das ist eine gute Lösung, weil sie ohne mechanische Schranken auskommt und die Erreichbarkeit des Gaisbergspitzes für Berechtigte sicherstellt." Die Ausklappschilder würden jetzt getestet. "Wenn sich die Lösung grundsätzlich bewährt, wollen wir sie auf Sicht durch elektronische Anzeigetafeln ersetzen. Eine personelle Überwachung der Maßnahmen ist leider ohnehin unerlässlich", sagt Kreibich und betont, dass es stets sein Ziel gewesen sei, eine Verkehrsberuhigung am Gaisberg herbeizuführen.