Mittelschule Abtenau: Eine der Turnhallen muss warten

Eine der zwei benötigten Turnhallen wird beim Neubau der Mittelschule auf unbestimmte Zeit verschoben. Was das für den Unterricht heißt.

"In Abtenau sind die räumlichen Gegebenheiten nicht so, dass man den Lehrplan umsetzen kann." Das sagt Robert Tschaut, Fachinspektor für Sport und Bewegung bei der Salzburger Bildungsdirektion. Um für eine zwölfklassige Schule die entsprechenden Turnstunden anzubieten, wären zwei Normturnhallen (27 mal 15 Meter) vorgeschrieben. Derzeit gibt es in Abtenau nur eine kleine Turnhalle, die bei Weitem nicht ausreiche. "Ich bewundere alle Kolleginnen und Kollegen, die da arbeiten", sagt Tschaut. Diese müssten viel improvisieren.

Auch das Schulgebäude ist in ...