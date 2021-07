Mittelschulen suchen oft vergeblich Lehrer

Die Ausbildung der Pflichtschullehrer dauere zu lange, sagt Salzburgs Landesrätin Daniela Gutschi (ÖVP). Viele Schulleiter teilen diese Meinung.

Für Pflichtschulen werde es immer schwieriger, Lehrpersonal zu finden, sagt Salzburgs Bildungslandesrätin Daniela Gutschi (ÖVP). Klagen höre sie vor allem aus Mittelschulen und Sonderschulen, wobei der Lehrermangel besonders Schulen in den Gebirgsgauen zu schaffen mache. "Es geht hier auch um ein regionales Problem, immer weniger Lehrer wollen zum Beispiel in den Pinzgau." Mittlerweile fehlten jedoch auch im Flachgau und in der Stadt Salzburg Pflichtschullehrer, sagt Wolfgang Zingerle, Direktor der Mittelschule Mittersill und Leiter der Arge Mittelschuldirektoren. Auch in Volksschulen würden ...