Mönchsberggaragen-Ausbau: Was die ÖVP an "Begleitmaßnahmen" plant

654 neue Parkplätze brächte der Ausbau der Mönchsberggarage. Im Gegenzug sollen 332 Stellplätze verschwinden bzw. umgewandelt werden. Doch wann ist Schluss mit dem Parken auf den Altstadtplätzen?

Am Donnerstag tagt der Aufsichtsrat der Parkgaragengesellschaft. Im Vorfeld ist ab acht Uhr eine Kundgebung vor dem Schloss Mirabell gegen den Ausbau der Mönchsberggarage angekündigt. Am Montag hat die "Plattform Lebendiges Salzburg" noch einmal an die Aufsichtsräte und die Eigentümervertreter LH-Stv. Christian Stöckl und Bgm. Harald Preuner (beide ÖVP) appelliert, von einem Entschluss, die Parkgarage im Berg zu erweitern, abzusehen.

Dass es sich die ÖVP anders überlegt, ist unwahrscheinlich. Im Hintergrund bastelt man bereits an den "Begleitmaßnahmen" zur ...