Möseneder räumt das Feld als Salzburger RFJ-Obmann

Neos hatten "unfassbare Szenen" bei FPÖ-Demo am Samstag in Wien kritisiert. Es war nicht das erste Mal, dass Roman Möseneder mit seinen Auftritten für Empörung gesorgt hatte.

Letzte Woche war es ein Posting von Polizisten, die Roman Möseneder mit Schweine-Emojis unkenntlich gemacht hatte. Nun führte ein Video von der FPÖ-Demonstration am Samstag in Wien - demonstriert wurde gegen die aktuellen Coronamaßnahmen - zu Aufregung in den sozialen Netzwerken. Dabei sei der Salzburger RFJ-Funktionär dabei zu sehen, wie er versuche einen Bengalen in Richtung eines Polizisten zu schleudern, schildert der Salzburger Neos-Klubobmann Sepp Egger. "Solche Bilder zeigen auch, dass es eine sehr gute Entscheidung war, diese Person aus ...