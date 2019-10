Mondsee bekommt neuen Bürgermeister

Am Montag wird der Nachfolger von Karl Feurhuber gewählt und angelobt. Mit 69 Jahren sei Schluss, sagt das frühere Vorstandsmitglied von Spar.

"Mit 70 Jahren sollte Schluss sein. Ein Signal an die Jugend", sagte am Mittwoch der 69-jährige Karl Feurhuber. Als ÖVP-Bürgermeister von Mondsee werde er am Montag zurücktreten. Zehn Jahre und fünf Monate habe er als Orts-Chef agiert und einiges für die Marktgemeinde zu Wege gebracht.

Sein Nachfolger, der pensionierte Standesbeamte Josef Wendtner (64), werde am Montag in der Gemeindevertretung gewählt und angelobt. "Ich habe bei der Bürgermeisterwahl vor vier Jahren gesagt, dass ich das Amt nur noch vier Jahre lang ausüben möchte", betont Feurhuber. Ein loses Parteienübereinkommen mit der FPÖ-Fraktion mache die Wahl des designierten Nachfolgers möglich. Derzeit sind fünf Parteien im Gemeinderat der rund 3700 Einwohner zählenden Marktgemeinde vertreten. Die ÖVP hat elf Mandate, die FPÖ, die Grünen sowie eine Namensliste je vier und die SPÖ zwei Mandate. Eine Bürgermeisterwahl in der Gemeindevertretung sei zwei Jahre vor einer Wahl durch das Volk möglich. In Oberösterreich dauere eine Legislaturperiode sechs Jahre. "Ich war 34 Jahre im Gemeinderat, 21 Jahre als Sprecher der Kaufleute und Vize-Präsident im Spar-Konzern", sagt Feurhuber. Langweilig werde ihm auch künftig nicht: "Ich bin weiter bei der Musikkapelle aktiv und freue mich auf Haus, Garten und tägliches Walking."