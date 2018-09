Mozart, Festung und Co: Massentourismus in Salzburg erreicht kritische Größe

Zustände wie in Barcelona, wo Einheimische offen gegen Touristen revoltieren, sollen es in Salzburg nicht geben. Die Stadtpolitik beobachtet die immer neuen Rekordzahlen im Tourismus daher mit Sorge. Vor allem weil der Städtetourismus weiterhin boomt. Die Frage ist: Wann ist es genug?

Während 28 Staats- und Regierungschefs in Salzburg ankommen, rückt das normale politische Tagesgeschehen in Salzburg in den Hintergrund. Dabei herrschte im Gemeinderat der Stadt Salzburg heute alles andere als Langeweile. Gleich zu Beginn wurde der 25-jährige Lukas Rößlhuber als neuer Baustadtrat angelobt. Der Wechsel war nötig geworden, weil die bisherige Stadträtin der Neos, Barbara Unterkofler, überraschend zur ÖVP gewechselt war. Das Bild in den ÖVP-Reihen war daher ungewohnt: Unterkofler musste sich erst einen Platz als "normale" Gemeinderätin suchen, und kam neben dem zweiten Parteiwechsler, Osman Günes (der von der SPÖ zur ÖVP wechselte) zu sitzen.

Die Zahl der Ankünfte kletterte von 900.000 auf 1,7 Millionen

In der aktuellen Stunde wurde auf Antrag der Bürgerliste dann über den Massentourismus in der Stadt Salzburg debattiert. Einig ist man sich darin, dass der Tourismus auf der einen Seite zwar Wohlstand bringt, aber auf der anderen Seite eine für Bewohner unerträgliche Dimension angenommen hat. Die Zahlen von Tourismuschef Bert Brugger zeigten die deutlichen Steigerungen im Tourismus in der Landeshauptstadt. Mozart, Festung, Hellbrunn und Co. locken immer mehr Touristen. Die Ankünfte kletterten von 900.000 auf 1,7 Millionen. Die Zahl der Nächtigungen bei den Deutschen hat sich verdoppelt. Die Bettenanzahl in der Stadt ist durch immer neue Hotels von 9500 auf über 12.000 angewachsen. Die Kurtaxe stieg von 1,4 Millionen Euro auf mehr als 4 Millionen Euro. Und die Salzburg Card wurde zuletzt über 250.000 Mal verkauft (einst zählte man 71.000 verkaufte Touristenkarten).

Handydaten sollen bei der Lenkung der Touristenströme helfen

Prinzipiell sei das zwar eine gute Entwicklung, aber vor allem in der Hochsaison gebe es Spitzen der Belastung, schilderte Brugger. Dazu zähle auch das Problem der Sharing Economy - also Wohnungen, die auf Online-Plattformen wie AirBnb angeboten würden. "Da haben wir wirklich ein Problem. Und da appelliere ich an die Politik, die es schaffen muss, dass wir die Daten dieser Online-Plattformen bekommen", sagt Brugger. Auch der Tagestourismus sei zu einem großen Problem angewachsen. Das heuer neu eingeführte Bussystem habe sich bewährt. Brugger sprach auch davon, dass man mit Handynetzanbietern in Kontakt sei. "Handyprovider erstellen von uns allen Bewegungsprofile. Diese Daten brauchen wir, um steuernd und lenkend eingreifen zu können, wenn sich an einem Ort zu viele Personen befinden", sagt Brugger. Der Städtetourismus, soviel sei sicher, werde weiter zunehmen. "Das wird eine Wachstumsindustrie bleiben."

"Es gibt keine Ruhezeiten in der Stadt Salzburg mehr"

Und genau das ist es auch, was den Stadtpolitikern langsam Sorge bereitet. "Es ist an der Zeit, dass sich der Gemeinderat damit befasst, damit der Tourismus eine Entwicklung nimmt, mit der die Bevölkerung einverstanden ist", sagt Bürgerlisten-Klubchef Helmut Hüttinger. Denn mittlerweile gebe es keine Ruhephasen mehr in der Stadt. Die Landeshauptstadt sei eine Ganzjahresdestination für Touristen geworden. "Es ist daher hoch an der Zeit, sich mit den Problemen zu beschäftigen." AirBnB-Vermietungen sollen stärker kontrolliert werden. Es gehe aber auch um die Akzeptanz des Massentourismus, meint Hüttinger. Es solle nämlich nicht so weit gehen wie in Barcelona oder Venedig, wo Einheimische bereits Plakate aufhängen, auf denen "Tourists go home" stehe. Hüttinger will daher über ein neues Tourismuskonzept 2025 beratschlagen. "Und da müssen wir die Bevölkerung einbinden." In der Kritik steht auch der Busterminal im Andräviertel. "Der ist in der Paris-Lodron-Straße völlig fehl am Platz", meint Hüttinger.

Die FPÖ kann sich einen "Walk of fame" vorstellen

Mit schrägen Ideen meldete sich die FPÖ zu Wort. Gemeinderat Erwin Enzinger sprach von Fehlentwicklungen und davon, Subventionen für Vereine zu kürzen, sowie Altstadtverband und Altstadtmarketing zusammenzulegen. Enzinger kann sich aber auch einen "Walk of Fame" wie in Hollywood in der Salzburger Griesgasse vorstellen. Prominente Unternehmer und Sportler sollten einen Stern bekommen. Auch eine Sonnenterrasse entlang der Salzach, Popkonzerte am Domplatz und Feuerwerksmeisterschaften in Salzburg kann sich der FPÖ-Politiker vorstellen.

Auch die SPÖ fordert den Zusammenschluss der Tourismusgesellschaften

Mit einem Vorschlag ist er bei der SPÖ auf offene Ohren gestoßen. Auch Vizebürgermeisterin Anja Hagenauer will, dass endlich alle Tourismusgesellschaften in der Stadt zusammengelegt werden. Denn da wären Altstadtverband, Tourismusgesellschaft TSG, Salzburg Land Tourismus (SLTG), Convention Bureau und die Messe. Alles aus einer Hand müsse möglich sein, meint Hagenauer.

"In manchen Stadtteilen ist der Tourismus unzumutbar geworden"

Christoph Ferch (Bürger für Salzburg) wiederum fordert, die Bustarife von 25 auf 250 Euro zu erhöhen. Außerdem müsse die Stadt damit aufhören, die Touristenzahlen nach oben zu pushen. "In manchen Stadtteilen ist der Tourismus unzumutbar geworden. Wir haben sechs bis neun Millionen Tagestouristen, das ist ein einziger Parcours." Ferch fordert intelligentes Wachstum und Qualität vor Quantität zu stellen.



