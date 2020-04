Müssen auch Behinderte in Quarantäne? Im Caritasdorf im Pinzgau sind noch viele Fragen offen

Eltern, die ihre Angehörigen sieben Wochen lang zu Hause betreut haben, wissen nicht, ob oder wie sie künftig ihre Kinder sehen können. Im Caritasdorf St. Anton in Bruck heißt es: "Es gibt noch keine Regelung für das Besuchsrecht."

Seniorenheime und die Lockerung des Besuchsverbots sind dieser Tage in aller Munde. Doch wer denkt an Menschen mit Behinderung und deren Familien? "Das Thema ist in der öffentlichen Wahrnehmung überhaupt nicht präsent", kritisieren vier Familien aus dem Pinzgau. Sie haben ...