Mutter aus Seekirchen kämpft seit Jahren für die Zukunft ihrer beeinträchtigten Tochter

Auf dem Papier gibt es das Wohnhaus für Menschen wie Lea längst - aber nicht in echt. Die Eltern fühlen sich von der Politik im Stich gelassen.

Lea ist 20 Jahre alt und will - so wie andere junge Erwachsene auch - unabhängig von ihren Eltern werden. Also in eine kleine Wohnung ziehen, Freunde einladen und selbst entscheiden, was sie kocht. Doch das geht nicht. Lea ist seit ihrer Geburt Spastikerin und seit ihrem sechsten Lebensjahr benützt sie einen Rollstuhl. Aufgrund ihrer körperlichen Einschränkungen ist sie in Pflegestufe sechs. Lea kann vieles selbst, aber nicht immer - so wie das im Leben einer Spastikerin eben ist. Diese ...